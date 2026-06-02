ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರದ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 2, 2026 at 12:26 PM IST
ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಜೀರ್ಣದ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಜಡತ್ವದ ಭಾಗ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಣ್ಣ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಾನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆಕೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯಿತು.
ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾವು: ಯುಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವರದಿಯೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲೂಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದಳು ಹಾಗೂ ಆ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದವು. 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅವಳು ತನ್ನ ಎಡ ಸ್ತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ನಂತರ, ಅವಳು ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಕಿಮೊಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾದಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಮೇ 2022ರಿಂದ, ಅವಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ (ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತ) ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 57ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ನಂತರದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು?: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿರಂತರ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೂಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರ ಪತಿ ಜೇಸನ್ ವೆಂಕಟಸಾಮಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಸಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಲೂಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರ ಪತಿ ಜೇಸನ್ ವೆಂಕಟಸಾಮಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯಗಳು: ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 12ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ, 510,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 467,000 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಡವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಅಂಗವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
- ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು.
- ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ.
- ಕಾಮಾಲೆಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಲ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ.
- ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ.
ನೀವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಈ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು?: ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ
- ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿರಬಹುದು; ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
- ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂದಿಯ ಯಕೃತ್ತು, ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ: ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆ