ತಾಜಾ Vs ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ತಾಜಾ Vs ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 6, 2025 at 6:56 AM IST
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೆರಡು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಅಂಜೂರವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣಿನದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಈ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಒಣ ಅಂಜೂರ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಿದೆ. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಜಾ ಅಂಜೂರಗಳ ಲಾಭಗಳೇನು?
- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾಸ್ಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಹುಮಾ ಶೇಖ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಅಂಜೂರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಜಾ ಅಂಜೂರಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಅಂಜೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
- ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಾಜಾ ಅಂಜೂರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತಾಜಾ ಅಂಜೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೇ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
- ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಒಣಗಿದ ನಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಣಗಿಸಿದ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಜೂರ ಬಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ? ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರ ಎರಡೂ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವರೆಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಾಜಾ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರು ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪಡೆಯಲು ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕೂಡ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://fdc.nal.usda.gov/food-details/173021/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/food-details/174665/nutrients
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10255635/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318190/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.