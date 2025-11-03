NIMSನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮರಳಿ ತಂದ ವೈದ್ಯರು: ಏನಿದು DBS ಸರ್ಜರಿ?
NIMS ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ (DBS ಅಂದರೆ ಆಳವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಲವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ತೀವ್ರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : November 3, 2025 at 6:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು ನಿಜಾಮ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (NIMS) ಸಹಜ ಜೀವನದ ಭರವಸೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯರು ಯುವಕನ ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, DBS ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಡಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. NIMS ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 130 ರೋಗಿಗಳು DBS ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. NIMS ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NIMS ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಚಲನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು DBS ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
DBS ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ (DBS) ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಅಡಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ - ಚಾಲಿತ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಹಜ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಡುಕ, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ಡಿಸ್ಟೋನಿಯಾ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
