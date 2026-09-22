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ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು: ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಧುಮೇಹವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 7:32 PM IST

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ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ' ಎಂದು ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಮಧುಮೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ (CKD) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಟಿಕ್ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ: ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಷ್ಟೇ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯು 5 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯದೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ:

  1. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
  2. ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು (Canned Foods)
  3. ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್
  4. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್

ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ: ತಾಜಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನೇರ ಮಾಂಸ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ: ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

KIDNEY DISEASE AND DIABETES DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS SILENT KIDNEY DAMAGE ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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KIDNEY DISEASE AND DIABETES
DIABETES AFFECTS THE KIDNEYS
SILENT KIDNEY DAMAGE
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಪಾಯ
SODIUM LEVELS AFFECT THE KIDNEYS

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