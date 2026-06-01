ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂದಿಯ ಯಕೃತ್ತು, ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ: ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆ
ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 1, 2026 at 12:07 PM IST
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂದಿಯ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತುಗಳು, ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಂದಿಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಏನಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎರಡು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಆಗಿದೆ.
ಹಂದಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ: ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಹಂದಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಂದಿ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ವೈದ್ಯರು ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ನಂತರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು?: ಹಂದಿಯ ಅಂಗಗಳು ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂದಿ ಡಿಎನ್ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿದೆ. ಬಹು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಕೃತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 19 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಹಂದಿ ಯಕೃತ್ತು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮಟ್ಟಗಳು ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಸಿ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದವು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹಂದಿ ಅಂಗಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೆದುಳು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಂದಿ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೊರತೆಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
