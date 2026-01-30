ETV Bharat / health

ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಳವಾದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್: ಸುಲಭವಾಗಿ 45 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ವೇಟ್​ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು!

ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 30, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
ಬೊಜ್ಜು ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ:

1. 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು: ನಡಿಗೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಡಿಗೆಯು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತೂಕದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

2. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 200 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು (ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು) ತೂಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 3 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

3. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

4. ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

5. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿಸಿ: ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಐದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ಐದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಲಿ ಕೇವಲ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹ್ಯಾಲಿಯ ಅವರ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

