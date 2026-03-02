ETV Bharat / health

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ನೋವು - ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಪದೇ ಪದೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 2, 2026 at 6:51 PM IST

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ, ಅನೇಕರು ಮೊದಲ ದಿನ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ನೋವು ಏಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೊದಲ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವು: ಡಿಸ್ಮೆನೊರಿಯಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೋವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮುಟ್ಟಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, 'ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು, ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ನೋವು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕೋಚನ, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಕೋಚನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ನೋವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ನೋವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾಶಯವು ತನ್ನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸವು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉರಿಯೂತ: ಮುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಆಯಾಸದಂತಹ 'ಜ್ವರ' ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲ ದಿನದ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  1. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು (ಐಬುಪ್ರೊಫೇನ್ ನಂತಹ) ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡೆಲ್ ಉರಿಯೂತದ ಔಷಧವನ್ನು (NSAID) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
  3. ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳು ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

