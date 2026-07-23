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ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ Vs ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ: ಯಂಗ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಯಂಗ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

BIOLOGICAL AGING FILTER COFFEE AND AGING Filter coffee ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ Vs ಇನಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 23, 2026 at 5:49 PM IST

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ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವವರೂ ಸಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರವೇ ದಿನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಯಸ್ಸಾದ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಿದು ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸು?: ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸು' ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಐದು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಈ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇನು?: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಸರಿಸುಮಾರು 50,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.

BIOLOGICAL AGING FILTER COFFEE AND AGING Filter coffee ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ Vs ಇನಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ: ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಶೋಧನೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯೌವನಯುತವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್​ ಕಾಫಿ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸಾದ ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
  3. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು: ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊದಂತಹ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?: ಕಾಫಿ ಪಾನೀಯದಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು 'ಕ್ಯಾಫೆಸ್ಟಾಲ್' ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಸ್‌ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?: ಇನಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ (ಸುಮಾರು 0.1 ರಿಂದ 0.2 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ). ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇನಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

BIOLOGICAL AGING FILTER COFFEE AND AGING Filter coffee ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ Vs ಇನಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು (ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್‌ಗಳು) ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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BIOLOGICAL AGING
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