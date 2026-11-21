ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳೇನು? ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿ ತೊಂದರೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 8:29 PM IST
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹೈಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-5 ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಿಂದ 58 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕೇವಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸರಾಸರಿ 4ರಿಂದ 7mmHg ಹಾಗೂ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 3ರಿಂದ 4 mmHg ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 16,000 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 270 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ವಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಓಡುವುದು, ಈಜು, ನಡಿಗೆಯಂತಹ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ಆರೋಗ್ಯ, ದೇಹದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹಗುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು, ಓಟ, ನೃತ್ಯದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೈಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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