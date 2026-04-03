ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸಂಶೋಧನೆ

10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 400 ಗ್ರಾಂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 3, 2026 at 4:20 PM IST

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆಕಾಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಓಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೇವಲ ಪೋಷಕಾಂಶವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರುಳು & ಮೆದುಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆಯೇ?: ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ನಡುವೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು 'ಕರುಳು- ಮೆದುಳಿನ ಅಕ್ಷ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರುಳು ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು 'ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು' ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಹುದುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಸುಮಾರು 3,700 ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಫೈಬರ್ - ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ಯುಟೈರೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಮ್ಲವು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆದುಳಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?:

  • ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೈಬರ್ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಯೂತವು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಸ್ರವಿಸಲು ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರನೆಯದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 400 ಗ್ರಾಂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 250 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 6 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ 350 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?: ನಾರಿನ ಅಂಶವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದವರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈಬರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೀರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

