ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ: ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!
ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೇನ್ಬೋ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೈದ್ಯರು ಐವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 5, 2026 at 8:35 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಸಾಧನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೇನ್ಬೋ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೈದ್ಯರು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯನ್ನು (Immunotherapy) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಐದು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜೆಎಸಿಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೇನ್ಬೋ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕೊನೆಟಿ, ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ಡಾ. ಭಾರ್ಗವಿ ಧೂಳಿಪುಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಐವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದೆ.
"ಕೆಲವು ಭ್ರೂಣಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸುನೀಗುವುದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು (Antibodies) ಜರಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ Antibodies ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Cardiac Conduction System) ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯದ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಭ್ರೂಣದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಭ್ರೂಣ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಭ್ರೂಣ ಇನ್ನೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾದ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರೂಣದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನನದ ನಂತರ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಂತಹ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆಯತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ