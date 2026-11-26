ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ? ಇವು ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಏಳುವುದು ಅಧಿಕ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ಏಕೆ ಆಯಾಸ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ? ಇವೆಲ್ಲವು ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 26, 2026 at 2:01 PM IST
ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾದರೆ ಹಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಂದತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಚಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಸಹಜವಾದ ಸೋಮಾರಿತನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುಮಾನದ ಮಂದತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (Seasonal Affective Disorder) ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ದಿನವೀಡಿ ಏಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಎಂದರೇನು? ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಹದಗೆಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಃಖ, ಆಯಾಸ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವುದು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
- ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸುವುದು.
- ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
- ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
- ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದು.
- ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು.
- ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುವುದು.
- ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಚಡಪಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
ಆಲಸ್ಯ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಸುಸ್ತು, ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪರಿಣಾಮ: ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಾದಾಗ ದೇಹವು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರ ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೂಕಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಎಂಬುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದುಃಖ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಕೊರತೆಯು ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ: ಮಲಗುವ, ಏಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ: ಪ್ರತಿದಿನ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿರಿ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.
- ದಿನಚರಿ ಪಾಲಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4673349/
- https://www.researchgate.net/publication/393986453_The_Winter_Blues_Are_Real_Understanding_Seasonal_Affective_Disorder_SAD
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seasonal-affective-disorder/symptoms-causes/syc-20364651
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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