ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ನೋಡಿ: ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಲೀನ್ NAFLD' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 4:24 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಚೇತನ್ ಕಲಾಲ್, ಅಧಿಕ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 68 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರುವ 34 ವರ್ಷದ ರವಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಇತಿಹಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಇತರ ಅನೇಕರಂತೆ ರವಿಯೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ತಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ.ಚೇತನ್ ಕಲಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು 'ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಟೋಟಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್' (MASLD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಲೀನ್ MASLD' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ನರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ಹರಡುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ PNPLA3) ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗುಪ್ತ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸಹಜತೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಬ್ಬು ಅವರ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ (ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. 'ಹೊರಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು' ಎಂಬ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ BMI ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನೆ) ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್'ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು (ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು) ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಮುಖ್ಯ.
ಅಕ್ಕಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ), ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ-ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಕ್ಷವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಬಳಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಲೀನ್ MASLD (ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್-ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಟೋಟಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್) ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಂಶ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS), ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ) ಮುಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ: ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ (ಗಾಯ), ಸಿರೋಸಿಸ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಚೇತನ್ ಕಲಾಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ತೂಕವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೋಗದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯಕೃತ್ತಿನ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಫೈಬ್ರೊಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚೇತನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತೂಕದ ಮಾಪಕವು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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