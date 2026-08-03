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ಆಯಾಸ, ಮರೆವು, ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಕೊರತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಆಯಾಸ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು, ನರಗಳು, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 3, 2026 at 2:53 PM IST

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ದೇಹವು ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯಾಸ, ಮರೆವು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಅನುಭವಿಸಿದದರೆ, ಕೇವಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೆದುಳು, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಕೊರತೆಯು ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಯಾರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  1. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು
  2. ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  3. ತೀವ್ರ ಮರೆವು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ
  4. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನದ ನಷ್ಟ

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತೇ?: ವೃದ್ಧರು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಬಿ12 ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕೊರತೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಆಧರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಮದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಆಯಾಸ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರೆವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕುರಿತು ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?:

ಡಿಎನ್ಎ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ (ಆರ್ಬಿಸಿ) ಸರಿಯಾದ ರಚನೆಗೆ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೈಲಿನ್ ಪೊರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಮೈಲಿನ್ ನರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಾಗಿದೆ. ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಈ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಪ್ರಸರಣ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು) ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬಿ12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಆಹಾರದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಜಠರದುರಿತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

VITAMIN B12 Prevent Vitamin B12 Deficiency Nervous Weakness Fatigue ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441923/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470211824019808

https://www.aafp.org/afp/2017/0915/p384

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

VITAMIN B12
PREVENT VITAMIN B12 DEFICIENCY
NERVOUS WEAKNESS FATIGUE
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
SYMPTOMS OF VITAMIN B12 DEFICIENCY

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