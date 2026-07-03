ತಂದೆಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
Published : July 3, 2026 at 12:54 PM IST
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಡನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ತಂದೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತಾಯಿಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಮದ್ಯಪಾನವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತಂದೆಯ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂದೆ ಸೇವಿಸುವ ಮದ್ಯಪಾನವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭ್ರೂಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ (FASD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ತಂದೆಯ ಮದ್ಯಪಾನವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಾಧಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಅರಿವಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನ್ಮಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
5 ಲಕ್ಷ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸೀಳು ತುಟಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಜಾತ ಕರುಳಿನ ದೋಷಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯು ತಂದೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಪುರುಷರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ವೀರ್ಯದ ಆನುವಂಶಿಕ (ಡಿಎನ್ಎ) ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯವು ವೀರ್ಯದೊಳಗಿನ ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಣುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ, ಮಗು ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ವೀರ್ಯವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕ ಮೈಕೆಲ್ ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಂಡು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಜನಿಸಿದ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ದವಡೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮರಿ ಇಲಿಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಭ್ರೂಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್'ನ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ತ್ಯಾಗವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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