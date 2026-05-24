ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಅಪಾಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಎನ್ಐಎನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿನೆಯಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಅಪಾಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN) ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : May 24, 2026 at 7:01 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (National Institute of Nutrition) ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎನ್ಐಎನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ತ್ವರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಹೈಬಿಪಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 18 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 311 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ 12.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ 140/90 ರಷ್ಟು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ನಗರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ.ಎಸ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಯುವಜನರನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನಿಸಿದರು. 'ರುಚಿ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಯುವಕರನ್ನು ಈ ಆಹಾರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: NIN ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಭಾರತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣ: ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ 22 ಜನ ಬಲಿ!
- 2026ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?: ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಯಾತ್ರೆ?; ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?
- ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
- ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಎಬೋಲಾ ಕುರಿತು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?