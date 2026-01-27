ETV Bharat / health

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೇವಲ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಧನ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

WAYS SUNLIGHT CAN AMAZING BENEFITS SUNLIGHT BENEFITS VITAMIN D ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 27, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 'ಬದುಕಿನ ದೇವರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಂಧನದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

WAYS SUNLIGHT CAN AMAZING BENEFITS SUNLIGHT BENEFITS VITAMIN D ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಿಟಮಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ-ಬಿ (UVB) ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ D3 ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿರೊಟೋನಿನ್ 'ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒತ್ತಡ, ಉದ್ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್​ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇರುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

WAYS SUNLIGHT CAN AMAZING BENEFITS SUNLIGHT BENEFITS VITAMIN D ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ (Getty Images)

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್'ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ: ನಾವು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಿನ್ನತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ (SAD- ಋತುಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ). 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

WAYS SUNLIGHT CAN AMAZING BENEFITS SUNLIGHT BENEFITS VITAMIN D ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: 2050ಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  2. 'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ'
  3. ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
  4. ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  5. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

TAGGED:

WAYS SUNLIGHT CAN AMAZING BENEFITS
SUNLIGHT BENEFITS
VITAMIN D
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
SUNLIGHT HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.