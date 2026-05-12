ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ 'ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್' ಆತಂಕ: ಭಾರತಕ್ಕಿದೆಯೇ ಅಪಾಯ? ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು!
ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗತಜ್ಞ ಡಾ.ಹರಿ ಕಿಶನ್ ಬೂರುಗು ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 12, 2026 at 2:11 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಈ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವೇ?, ಕೋವಿಡ್ನಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದೇ? ಎಂಬಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಬಗೆ, ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಲಹಾ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಹರಿ ಕಿಶನ್ ಬೂರುಗು ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಹ್ಯಾಂಟಾವೈರಸ್?:
- ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಝೂನೋಟಿಕ್ ಸೋಂಕುಗಳು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
- ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಹಕಗಳು.
- ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹೊಸ ಸೋಂಕು ಅಲ್ಲ. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸದ ಕಾರಣ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಅನೇಕ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಜ್ವರ, ದೇಹದ ನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಈ ಸೋಂಕು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಹರಿ ಕಿಶನ್ ಬೂರುಗು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?:
- ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀನಿದಾಗ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇಲಿಗಳಂತಹ ಸೋಂಕು ವಾಹಕಗಳ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕೊಠಡಿ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆ, ಗೋದಾಮು, ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಇಲಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಧೂಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಲುಷಿತ ಕಣಗಳು ವಾಯು ಮೂಲಗಳ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲಿ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದಿಂದ ಒಣಗಿದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಮಾನವರು ಆ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಬೂರುಗು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೌಮ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಜ್ವರ, ದೇಹದ ನೋವು, ಆಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೋಂಕು ಒಂದು ರೀತಿ ರೀತಿಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜ್ವರ, ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಬೇಗನೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ
- ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ
- ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು
- ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ
- ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
ಸೋಂಕಿತರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇದು ಮಾರಕವಾಗಲೂಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೋಂಕಿತರು ಈ ಮೊದಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಗುಪ್ತ ಅಪಾಯದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವೇ?: ಹೌದು, ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಲ್ಲೂರಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಜ್ವರದಿಂದ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ?: ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಬೆಂಬಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯ. ಸೋಂಕಿತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಯು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಜ್ವರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ಕಾಲೋಚಿತ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರಾಸರಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ವಾಹಕಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಧೂಳಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
- ಸೋಂಕಿನ ವಾಹಕಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ.
- ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಿ
- ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ವಾಹಕಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರವಾದ ದೇಹದ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಾಹಕಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
