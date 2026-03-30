ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 4:40 PM IST
ಈಗ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಶಾಖ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಕರಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯು ಯಾರೋ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಿಸಿಶಾಖದಂತೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ದಣಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದ್ದಿರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಬೆವರುತ್ತೀರಿ.. ಇಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಅರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಯಾಸ ಎಂದು.
ಹೀಗೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಆಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೆವೆಯೋ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖ - ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ: ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ. ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖರತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ : ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಅಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ, ವೈದ್ಯ ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಗುಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದ್ದು, ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಅನೇಕ ಜನರು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದಂತಹ ತೀವ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಡಾ. ಗುಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಎಂದರೇನು? : ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 37°C ನಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆವರುವ ಮೂಲಕ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆವರು ವಿಪರೀತವಾದಾಗ, ದೇಹವು ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲವಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಭಾರೀ ಬೆವರುವುದು, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಹಗುರವಾದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯಾದಾಗ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ, ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಎಂದರೇನು? : ದೇಹದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುವುದೇ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿಷಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುಡೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು :
- ಗೊಂದಲ
- ಕಿರಿಕಿರಿ
- ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
- ಬೆವರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
- ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ
'ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಡಾ. ಗುಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
|ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ
|ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ
|ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 40°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
|ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
|ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲ
|ದೇಹವು ಇನ್ನೂ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
|ಮೆದುಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.
|ಭಾರೀ ಬೆವರುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
|ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
|ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ
|ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ
|ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ದ್ರವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಪಾಯದ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗುಡೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
- ಮಕ್ಕಳು
- ವೃದ್ಧರು
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು
- ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಾರರು
- ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
- ಕಳಪೆ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು
ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅಪಾಯವು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಗುಡೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬೇಸಿಗೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ಆಯಾಸ ಕೇವಲ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ಶಾಶ್ವತ ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಗುಡೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
