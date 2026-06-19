ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : June 19, 2026 at 1:06 PM IST
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ರುಚಿಯ ಜತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಜತೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೋಯಾ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡ ಮೊಟ್ಟೆ: ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಸೋಯಾ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಿನದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸದಿರಿ ಮೊಟ್ಟೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಚಹಾವು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 17 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೇವನೆಯು ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಬ್ಬುವುದು, ನಿಧಾನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವು ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದ ನಂತರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ದೇಹವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗರಿಷ್ಠ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಂಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಮಾಂಸಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೇ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಾಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಾರದು. ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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