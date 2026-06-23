ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಐ' ಸೋಂಕು; ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಐ' ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸೋಂಕು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : June 23, 2026 at 8:25 PM IST
ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಂಪಾದ ಮಳೆಗಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಐ' ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು. ಈ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪು, ನಿರಂತರ ನೀರು, ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಊದಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್: ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು - ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಹಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು (ಕಾಜಲ್, ಮಸ್ಕರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಐಲೈನರ್ನಂತಹ) ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಮರುಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕು. ವೈರಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
- ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಬಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುಗಾಮಿ ಧೂಳು, ಕಲುಷಿತ ಮಳೆನೀರು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಾಯುಗಾಮಿ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ವಾಯುಗಾಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳಂತಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?; ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡದ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ
- ರಾತ್ರಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ- ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಅಧ್ಯಯನ
- ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ 19 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ & ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು