ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಬೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : December 13, 2025 at 6:47 AM IST
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಲು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ದೇಹವು ವಿಷವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ: ಅನೇಕರಿಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಆಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ನಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಬೇಡಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರೆಲಿನ್, ಲೆಪ್ಟಿನ್ ನಂತಹ ಹಸಿವಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ದಿನವಿಡೀ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ: ಅನೇಕರು ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು, ಪುಷ್ಅಪ್ಗಳು, ಕ್ರಂಚಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.