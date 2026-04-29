Exclusive Interview | ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ? ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಲಾಪಾಲ ವಿವರಣೆ
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಥೆರಪಿಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕಲಾಪಾಲ ವಿವರವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ: ರಮ್ಯಾ ನವೀನ್ ಕತ್ರಗಡ್ಡ.
Published : April 29, 2026 at 8:24 AM IST
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಲಾಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ (AIG ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಕಲಾಪಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಡಿ (ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ) ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (DNB) ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಮತ್ತು 10,000 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇಯುಎಸ್, ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ರಮ್ಯಾ ನವೀನ್ ಕತ್ರಗಡ್ಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವು ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ?
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರುಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕರುಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡನೇ ಭಾಗ) ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ಮತ್ತು ಜಿಐಪಿ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೀಕಿ ಗಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ), ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನಿಂದ ವಿಷಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ (ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು) ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎರಡೂ ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ.
ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾದಾಗ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಫಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅವಲೋಕನ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳಿವೆ:
- ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬು - ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು
- ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು - ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು
ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಂತಹ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ಉರಿಯೂತದ ಪರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಉರಿಯೂತವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡ್ಯುವೋಡೆನೋಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ದೇಹದ 'ಎರಡನೇ ಮೆದುಳು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳು ಎಂಟರಿಕ್ ನರಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿರೊಟೋನಿನ್ (ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಡ್ಯುವೋಡೆನಲ್ ಲೋಳೆಪೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಡುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟರಿಕ್ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?
ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 3 ಮತ್ತು ಹಂತ 4 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 6. ಭಾರತೀಯರು ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಏಕೆ?
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ , ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 7. ನೀವು ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ರೋಗಿಗಳು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯ ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇ-ಕೇರ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಇಡುವುದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ರೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಲು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರವು ನೇರವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 8. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ತೋಳಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
- ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕರುಳನ್ನು ಮರುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಛೇದನಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 9. GERD, ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. GERD ಎಂದರೇನು?
GERD ಎಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬರ್ಪಿಂಗ್, ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಎದೆಯುರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಮ್ಲವು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ನಾಳಕ್ಕೆ (ಅನ್ನನಾಳ) ಪದೇ ಪದೇ ಹರಿಯುವಾಗ GERD ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಕವಾಟವಿದೆ. ಈ ಕವಾಟ ದುರ್ಬಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 10. GERD, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. GERD ಇರುವ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 11. ಮಧುಮೇಹವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಧುಮೇಹವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪರೆಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವು ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪರೆಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಇದು ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ GERD ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 12. ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?
ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವು ಕೃತಕ ರೂಪದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜನರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ GERD ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 13. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಇಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ (ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ). ಜನರು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭೋಜನದ ನಂತರ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 14. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉತ್ತಮ?
ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓಟದಂತಹ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಕ್ ಬೊಜ್ಜು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 15. ಯಾರಾದರೂ ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಚಯಾಪಚಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ: ಮಧುಮೇಹಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 16. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ. ಜನರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ
- ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ, ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
- ಮಧುಮೇಹ ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರ & ನಗರವಾಸಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ: ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ
- ಪುರುಷರು & ಮಹಿಳೆಯರು: ಮಧುಮೇಹ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
- ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಲು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ? ನಿಮಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ
- ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ