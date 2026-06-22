ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ 19 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಹಲವು ತೀವ್ರ ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 22, 2026 at 6:28 PM IST
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು BMI (ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್)ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ 19 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು BMI?: ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸರಳ ಮಾಪನ. ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯದಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ?: ನೇಚರ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. 226 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, BMI ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, BMI ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು 58 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು 47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹಾಡ್ಗ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲದ ಲಿಂಫೋಮಾ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ BMI ಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇಕೆ?: ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಉರಿಯೂತವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೊಜ್ಜು ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳ ಗಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ BMI ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಬೊಜ್ಜು ವಿವಿಧ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು BMI ಅಳತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಪನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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