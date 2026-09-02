ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಹೀಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 2, 2026 at 6:14 PM IST
ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ, ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊಂಡುತನದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಚಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು 'ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು 6 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು 'ನಾನು ಏನು ತಿಂದೆ? ದೇಹದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿತು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ 'ರಹಸ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ': ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಈ ಕೋಶಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ನಂತರವೂ, ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು 'ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶ ಸ್ಮರಣೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವು ಎಂದಿಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸದ ಇಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದವು.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನಾವು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, 'ಕೊನೆಗೂ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬು (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು) ಹಾಗೂ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು (ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕೊಬ್ಬು) ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ನನ್ನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ತೂಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ಸೋಮಾರಿತನದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಕೋಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ 'ಕೋಶೀಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು' ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.nature.com/articles/s41586-024-08165-7
- https://www.birmingham.ac.uk/news/2026/obesity-leaves-a-lasting-memory-in-immune-cells
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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