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'ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು'

ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ALCOHOL AND HEART DISEASE DRINKING ALCOHOL effects ALCOHOL AND RISK OF LIVER CANCER ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 17, 2026 at 5:16 PM IST

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ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರುಪದ್ರವ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಎಂ.ಒ.ಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಇವು ವಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಮದ್ಯಪಾನದಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ALCOHOL AND HEART DISEASE DRINKING ALCOHOL effects ALCOHOL AND RISK OF LIVER CANCER ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತು (ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್) ಎಂದು ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತು, ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು, ಅನ್ನನಾಳ (ಆಹಾರ ಕೊಳವೆ), ಸ್ತನ ಹಾಗೂ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮದ್ಯಪಾನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಉರಿಯೂತ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೆಪಟೊಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಕ್ಕೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ) ಸಿರೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನವು ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ 'ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ALCOHOL AND HEART DISEASE DRINKING ALCOHOL effects ALCOHOL AND RISK OF LIVER CANCER ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು 'ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹ, ಮೆದುಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವನೆಯ ಮಾದರಿಯು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ (NIAAA) ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಪುರುಷರು ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು NIAAA ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ: ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾನಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ (ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ), ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಕುಡಿಯುವಿಕೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜಾ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಮಧ್ಯಮ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಡ್ ವೈನ್) ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಸಾಬೀತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿರುವವರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ಮಾದರಿ ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು 'ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ' ಕುಡಿಯುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಭಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ (ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ) ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಾರದ ದಿನವಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಿತ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ALCOHOL AND HEART DISEASE
DRINKING ALCOHOL EFFECTS
ALCOHOL AND RISK OF LIVER CANCER
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
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