ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು?
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಔಷಧೋಪಚಾರದಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 7:30 AM IST
ಹಲವು ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಒಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಹಾಗೂ 'ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್' ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು: ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು: ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅನೇಕರು ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಫಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕೆಫೀನ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಇರಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಿದು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮರುದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಬಿಡುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿನ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೂಡ ಕಾರಣ: ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಡಾನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ (Dawn Phenomenon) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮೆದುಳು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶುಗರ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ: ಅನೇಕ ಜನರು ಶೀತದಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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