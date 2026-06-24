ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು: ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿವೆ. ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 12:39 PM IST
ಎಬೋಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 15ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,048ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 267 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 371 ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 112 ಜನರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 25.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (DRC) ಸುಮಾರು 2.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡವಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳು: ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ (Bundibugyo) ಎನ್ನುವುದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಟುರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಾದ್ಯಂತ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 270,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಟುರಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬುನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳು ಎಬೋಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಂಡಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 62 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಬುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶವಗಳ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಂಗೋದ ಇಟುರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ರೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ: ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 31 ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 18 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 2.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನಿಸೆಫ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: 'ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಇಟೂರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅವರು ಎಬೋಲಾದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ರಸೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಬೋಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಜೂನ್ 19 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.15ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ರೋಗದಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಬೋಲಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಟೂರಿಯಲ್ಲಿ 135 ಮಕ್ಕಳು ಎಬೋಲಾದಿಂದ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೋಂಕಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಪಾಯ: ಯುನಿಸೆಫ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಟೂರಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಟೆಟನಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು (ಪೆರ್ಟುಸಿಸ್) ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಏಕಾಏಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹುಡುಗಿಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಪಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು 70.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣದ ಅವಶ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ರಸೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು :
- https://www.unicef.org/press-releases/ebola-cases-hit-1000-almost-3-million-children-and-adolescents-face-rising-risks
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