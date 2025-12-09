'ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ'
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 6:25 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ತರಕಾರಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದುವೇ ತರಕಾರಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಲಿವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ: ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರಿಯೂತದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವಿದೆ. ಗ್ಲುಕೋಸಿನೋಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ: ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮನಬಂದಂತೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ ಚರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಮುಖವು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ. ಇವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತರಕಾಯಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಕರಿ, ಸಲಾಡ್, ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
- ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ(ಕತ್ತರಿಸಿದ) - 1 ಕಪ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 4 ರಿಂದ 5
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಶುಂಠಿ - ಇಂಚು
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಂಗಿ ಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಪಾತಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10942912.2023.2241662#abstract
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.