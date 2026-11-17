ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.. ಏನದು ಉಪಯೋಗ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 17, 2026 at 5:12 PM IST
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಮ್ಲಾ, ಬೆಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೇಹ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳು:
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಆಮ್ಲಾ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಸಿ, ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್, ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ, ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಶೀತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲ್ಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ, ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಎಳ್ಳು, ಶೇಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಳ್ಳು ಉತ್ತಮ: ಎಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು, ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳು ಲಡ್ಡು, ಎಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ರಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಖಿಚಡಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೊಸರು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಟ್ಸ್: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಅನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 4ರಿಂದ 5 ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು 2ರಿಂದ 4 ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ, ಬಾದಾಮಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ವಾಲ್ನಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾತುವಾ ಮುಂತಾದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ಸ್, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.researchgate.net/publication/338220953_Healthy_Foods_in_Winter
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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