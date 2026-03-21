ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: ಅಧ್ಯಯನ
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಾಗದ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 7:05 AM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹರಿದು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಚಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ತ್ವರಿತ ನೂಡಲ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಗಳ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾದರ್ಥಗಳು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಕೆಲಸದ ತೀವ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸಿಸಿ: ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ತಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಊಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ನಾನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನ 45 ರಿಂದ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 6,814 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 9.3 ಬಾರಿ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1.1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಅಮೀರ್ ಹೈದರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾನಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ?:
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ಈ ಆಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಫೈಬರ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಸೋಡಿಯಂ: ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಆಹಾರದ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೇರಿಸಲಾದ 'ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ಗಳು' ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ & ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು: ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಧ್ಯಯನದ ದತ್ತಾಂಶವು ನಾವು ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?:
- ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸದ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್' ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಅಪಾಯವು ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
