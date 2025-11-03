ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ದೂರ: ತಜ್ಞರ ಮಾತು
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 3, 2025 at 6:01 AM IST
Peepal Leaves Health Benefits: ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತುಳಸಿ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಡ್ರಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೈವಿಕ ಮರವಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅನಿಲ, ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳು: ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ: ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಬಲವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ, ಕರುಳು, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತೆ: ಕರುಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳು ಕರುಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2ರಿಂದ 3 ತಾಜಾ ಹೇಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯಿರಿ. ನೀವು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.