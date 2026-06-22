ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ & ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅನೇಕರು ಲೋಳೆಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೇಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಜತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
Published : June 22, 2026 at 2:52 PM IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತರಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೋಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಳೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಾಣಿಸುವ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಳೆಯು ಸುಗಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಷ್ಣವೇ ಅಥವಾ ಶೀತವೇ?: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಉಷ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕೆ, ಬಿ9, ಖನಿಜಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, 6 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 2 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್, 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 8 ಮಿಗ್ರಾಂ ಸೋಡಿಯಂ, 8 ಎಂಸಿಜಿ ಫೋಲೇಟ್, 32 ಎಂಸಿಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, 6 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, 8 ಮಿಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, 13 ಮಿಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ 2 ಮಿಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು, ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಎಲ್ಡಿಎಲ್ (ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು) ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಎಚ್ಡಿಎಲ್ (ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು) ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಕ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೆಲಾಟಿನಸ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೋಲುವ ನಾರು. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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