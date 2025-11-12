ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಈಗಾಗಲೇ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಯು ದಿನ ದಿನದಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ? ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಕವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಸಂಹಿತಾ ಉಲ್ಲೋಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಸಂಹಿತಾ ಉಲ್ಲೋಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಮಂತ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶಿಶಿರ ಋತುವರೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪವಾಗಿ ಶರೀರದ ರೂಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ.
ಎಳ್ಳಿನ ಮಹತ್ವ: ಉಷ್ಣ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಹಾಗೂ ವಾತಾಶಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶೀತ, ರೂಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಗುಣ: ಬೆಲ್ಲವು ಲಘು ಉಷ್ಣಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ತವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಶೋಧಕ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ, ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸಂಹಿತಾ ಉಲ್ಲೋಡು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ: ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶೀತ ಅನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಲ್ಲ- ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ: ಬೆಲ್ಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಎಳ್ಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲವು ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಬಿಗಿತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬೆಲ್ಲವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾರು ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವಿಕೆ, ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾತ ವಿಕಾರಗಳು, ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿ. ಸೂಕ್ತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
-ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಸಂಹಿತಾ ಉಲ್ಲೋಡು, ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು- ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಗ್ರಾಂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಉಪಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ಎಳ್ಳು ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಪಾನಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರಮಾಣ - ದಿನಕ್ಕೆ ೧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಷ್ಣವಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
