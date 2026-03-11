ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ
ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ದಿನದ ಊಟವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 11, 2026 at 4:00 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ 'ನಾವು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ 'ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಲಕ್ನೋ ಕೆಜಿಎಂಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಬೊಜ್ಜು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಮಯರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ' (ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್) ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ರೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈಗ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಲಕ್ನೋದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಕೆಜಿಎಂಯು) ಸಂಶೋಧಕರು ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ'ಯ ಜನವರಿ 2026ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗ: ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು 'ವಿಸ್ಟಾರ್' ಪ್ರಕಾರದ ಬಿಳಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಲಿಗಳು ಮಾನವ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಇಲಿಗಳು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಅಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಮಯ & ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಹಾರ: ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪೀಡಿತ ಇಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಸಮಯ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಹಾರ' (TRF) ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಉಳಿದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಲಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?:
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಇಲಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು: ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
- ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 'ಲೆಗಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ) ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?