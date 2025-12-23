ನಿತ್ಯ ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : December 23, 2025 at 9:17 PM IST
ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷಕಾರಿ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು? 'ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹಾಗೂ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಕ್ಕೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿಗೆ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು (ಸುಮಾರು 2.6 ಪಟ್ಟು) ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಕೃತ್ತು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ / ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಟೆರೊಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಮೈನ್ಗಳು (HCAs) ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು (PAHs) ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ: ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ನಾರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಮೀನು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು) ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚಯಾಪಚಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಮೀರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮೀನು, ಒಂದು ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂರಬೇಳೆ, ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಯಾ ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬೇಯಿಸಿದ, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕರುಳಿನ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಿತ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
