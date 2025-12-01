ETV Bharat / health

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತರಕಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

weight loss Simple method for weight loss BOTTLE GOURD for weight loss ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸೋರೆಕಾಯಿಯಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಉತ್ತಮ (Getty Images)
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯೇ ಸೋರೆಕಾಯಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ನೀರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿಯು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಹಾಗೂ ಸೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ?: ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇತರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಸಿವು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಸೇವವಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ: ಅನೇಕರು ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ರಸವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
  • ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಷಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂಪ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
  • ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
  • ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ: ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಇದರ ರುಚಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ರುಚಿ ಕಹಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

