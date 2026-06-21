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ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಳಿವು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ: ಕಂದು, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೇಣವು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಮೇಣವು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?. ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

EAR WAX REMOVAL PRECAUTIONS IS IT GOOD TO REMOVE EAR WAX CAUSES EARWAX BUILDUP ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಳಿವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 21, 2026 at 9:07 AM IST

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ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಮೇಣವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕಿವಿ ಮೇಣ ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಣದ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ ಮೇಣವನ್ನು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣವು ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

EAR WAX REMOVAL PRECAUTIONS IS IT GOOD TO REMOVE EAR WAX CAUSES EARWAX BUILDUP ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಳಿವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಿವಿ ಮೇಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವಾದ ಸೆಬಮ್‌ನ ವಾಸನೆಯು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಿವಿ ಮೇಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೆರುಮೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ: ಸೆರುಮಿನಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಮೇಣದ ಬಣ್ಣವು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು 'ದಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಶಿಪ್'ನ ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಶಿಶ್ ಶಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

EAR WAX REMOVAL PRECAUTIONS IS IT GOOD TO REMOVE EAR WAX CAUSES EARWAX BUILDUP ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಳಿವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?

  1. ತಿಳಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಿವಿ ಮೇಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಗಾಢ ಕಂದು: ಮೇಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕೆಂಪು: ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ: ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತ.

ಕಿವಿ ಮೇಣ ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?: ಕಿವಿ ಮೇಣವು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಸವನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶೇಖರಣೆಯು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

EAR WAX REMOVAL PRECAUTIONS IS IT GOOD TO REMOVE EAR WAX CAUSES EARWAX BUILDUP ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಳಿವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣವು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಧೂಳು, ಕೊಳಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಣವು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉರಿಯೂತ, ಸೋಂಕುಗಳು, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಿರಿದಾದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಯರ್‌ಪ್ಲಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಇಯರ್‌ವಾಕ್ಸ್ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಏಕೆ?: ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ತೇವಾಂಶ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು (ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು) ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ (ಟಿನ್ನಿಟಸ್) ಹಾಗೂ ಕಿವಿ ತುಂಬಿದ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಯ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಣ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ಲೇಕಿ ಕಿವಿ ಮೇಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇಯರ್‌ವಾಕ್ಸ್ ಒಣಗಬಹುದು. ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಮೇಣವು ತುರಿಕೆ, ಊತ, ನೋವು ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ಇದು ಎಸ್ಜಿಮಾ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

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IS IT GOOD TO REMOVE EAR WAX
CAUSES EARWAX BUILDUP
ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
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