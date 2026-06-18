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ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

40 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

PRE MENOPAUSE SIDE EFFECTS MENOPAUSE risk of heart disease ಋತುಬಂಧ
ಋತುಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 18, 2026 at 3:12 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 3:20 PM IST

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ಋತುಬಂಧವು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 26 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು, ಋತುಬಂಧ ಸಂಭವಿಸುವ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

PRE MENOPAUSE SIDE EFFECTS MENOPAUSE risk of heart disease ಋತುಬಂಧ
ಋತುಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅಕಾಲಿಕ ಋತುಬಂಧ ಮತ್ತು 40 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ 'ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಜನರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಜನರು 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳು: ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. 40 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಋತುಬಂಧ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಆ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 27ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PRE MENOPAUSE SIDE EFFECTS MENOPAUSE risk of heart disease ಋತುಬಂಧ
ಋತುಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.53 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಅಂಶಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಕಳಪೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೃದ್ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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Last Updated : June 18, 2026 at 3:20 PM IST

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PRE MENOPAUSE SIDE EFFECTS
MENOPAUSE
RISK OF HEART DISEASE
ಋತುಬಂಧ
PRE MENOPAUSE REASON

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