ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಹಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 6, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶೀತವು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಋತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ರೈನೋವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹತೇಕರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಪಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತವು ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ವೈರಲ್ ಜ್ವರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಗೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ತುಳಸಿ- ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾದಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ಭಾರವಾದ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ದೇಹವನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ನೇರ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಶ್ಯ: ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಶೀತ, ಜ್ವರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಯೋಚಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

