ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಆತಂಕದ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗ

Published : April 8, 2026 at 5:22 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕೇಂದ್ರ (CCMB) ಹಾಗೂ ಎಲ್​.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಥೆ (LVPEI) ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಯನವು, ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿಸಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ ಔರಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೆಬ್ಸಿಲ್ಲಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಬಹು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ವರ್ಗವಾದ ಫ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೋಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೇವಲ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒತ್ತು: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ತಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ.ಜೋಸೆಫ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

