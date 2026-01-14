ETV Bharat / health

ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Tips to Lose Body Fat Lemon Balm Tea How to Make Lemon Balm Tea ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್ ಟೀ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (Getty Images)
Published : January 14, 2026 at 1:34 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹತೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಸ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೈಬಿಪಿ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೆರಿಕನ್​ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತೂಕ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಟ್ಟಗಳು ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್​ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್​ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ 1 ಕಪ್ ತಾಜಾ ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್​ ಎಲೆಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಟೀ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಾಜಾ ಇಲ್ಲವೇ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
  • ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನೀರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಇದೀಗ ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್ ಟೀ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡಾ.ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಹರ್ಬಲ್​ ಟೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಗ್ಲೈಸಿನೇಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್:

  1. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  2. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬೊಜ್ಜ ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  3. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು, ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  5. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  7. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

