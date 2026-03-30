ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೇಹ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ದೇಹವೂ ಕೂಡಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : March 30, 2026 at 6:53 PM IST
ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರ ಹಾನಿ, ಆಯಾಸ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇ?: ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜಠರ ಉರಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಈ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹವನ್ನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಶೇಖರಣಾ ಕೊರತೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಈ ಮೀಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅದರ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೇರಿತ ಹಾನಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.
ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ 'ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೈನ್' ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೈನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?: ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಇದು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ & ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಮಸುಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರೆವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಂತಹ ಅರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನರಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಬಹುದು.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾದಾಮಿಯಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
