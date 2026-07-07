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ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ

ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

heart attack risk increases High BP Research reveals shocking facts ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 7, 2026 at 4:15 PM IST

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ನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್​ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಜರ್ನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಾದ್ಯಂತ 19,548ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

heart attack risk increases High BP Research reveals shocking facts ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ - ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಂದ್ರೆ, ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

heart attack risk increases High BP Research reveals shocking facts ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೈಬಿಪಿ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದರೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಡೆನಾ ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಗಿಯೊ ಎಮಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್​ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಾರ್ಕೊ ವಿನ್ಸೆಟಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನ್ಸೆಟಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

heart attack risk increases High BP Research reveals shocking facts ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟುಲೇನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಷನ್​ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ವೆಲ್ಟನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ: ಯುಕೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್​ ಸರ್ವಿಸ್ (NHS) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 140/90 mmHg ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ಗ್ರಾಂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸರಾಸರಿ 1.25 mmHg ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 48 ಗ್ರಾಂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸರಾಸರಿ 4.9 mmHg ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಮಾರು 3.1 mmHg ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

heart attack risk increases High BP Research reveals shocking facts ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HEART ATTACK RISK
INCREASES HIGH BP
RESEARCH REVEALS SHOCKING FACTS
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
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