ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ: ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Published : October 16, 2025 at 6:42 PM IST
ABC juice health benefits: ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ. ಸೇಬು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪಾನೀಯವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಬಿಸಿ ಮೂರು ಸೇಬುಗಳು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕೆ, ಬಿ9, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಫೈಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
-ಜಿ. ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ, ವೈದ್ಯರು
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟ್ ಗಡ್ಡೆಗಳ ರಾಜ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್, ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪ್ಗಳಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine)ಅಧ್ಯಯನವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಇತರ ಫೈಬರ್ಗಳು, ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಸದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.