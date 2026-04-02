ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್; ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ರಕ್ತ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜೀನ್ ಡೋಪಿಂಗ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : April 2, 2026 at 2:42 PM IST
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಮಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಪುರುಷನಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆನಂದಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾಂಗ್ ಅವರು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹುಡುಗಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಅಧಿಕೃತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (WADA) ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (WADA) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರ, ಲಾಲಾರಸ, ಬೆವರು, ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಇಮ್ಯುನೊಅಸ್ಸೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
