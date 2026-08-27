ಔಷಧ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ನೀವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು.
Published : August 27, 2026 at 1:17 PM IST
ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರೆಕ್ಷಣದ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವೂ ಕೂಡ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಿ: ಕೇವಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಧರಿಸಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಔಷಧದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೀಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ: ಔಷಧದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ಔಷಧದ ಹೆಸರು, ಡೋಸೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ: ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಔಷಧದ ಹೆಸರು, ಡೋಸೇಜ್ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೆಲೆಗಿಂತ ಔಷಧದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಶೀತ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಡೋಸೇಜ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತ ಔಷಧದ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ರಶೀದಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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