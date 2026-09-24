ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
Published : September 24, 2026 at 6:03 PM IST
ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಆಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಮೌನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಕೃತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು, ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಭಜಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ರೋಗಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?: ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ನರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಾಗುವುದು
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
- ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು (ಕಾಮಾಲೆ)
- ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ
- ಬೆಳ್ಳಗಿನ, ತಿಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಮಲ
- ಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ
- ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೈಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು
- ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ
- ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರಿಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
- ನಾನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್: ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ (NASH), ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ಗಳು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು.
- ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪೂರಕಗಳ (ಹರ್ಬಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆಯಾಸವು ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ?: ಆಯಾಸವು ಕೇವಲ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗದ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು.
ಏನಿದು ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಏನಿದು?: ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವನ್ನು 'ಸಿರೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿರೋಸಿಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆ, ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಛಿದ್ರ, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯದ ದುರ್ಬಲತೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಿಣ್ವಗಳು, ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು: ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಂಆರ್ಐ.
- ಫೈಬ್ರೊಸ್ಕ್ಯಾನ್: ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ (ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್), ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ಯಾನ್.
- ಲಿವರ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ: ಅನುಮಾನವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ದೇಹದ ತೂಕದ ಶೇ.5ರಿಂದ 10ನಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಮೈದಾ, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ವ್ಯಾಯಾಮ: ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು.
- ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ದೇಹ ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಬೀತಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಲಸಿಕೆಗಳು: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ತೀವ್ರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಉಬ್ಬರ, ರಕ್ತ ವಾಂತಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲ, ತೀವ್ರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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