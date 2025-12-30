ETV Bharat / health

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS HIGH CHOLESTEROL CAUSES HIGH CHOLESTEROL ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 30, 2025 at 6:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು. ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS HIGH CHOLESTEROL CAUSES HIGH CHOLESTEROL ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (Getty Images)

ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?:

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಪಾದಗಳು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ಲೇಕ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನೋವು, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2018ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಡೇವಿಡ್ ಲೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕ್ಸಾಂಥೆಲಾಸ್ಮಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಹಳದಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಸ್ತುವು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಚರ್ಮವು ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಸ್ ಸೆನಿಲಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇವು ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS HIGH CHOLESTEROL CAUSES HIGH CHOLESTEROL ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (Getty Images)

ಎದೆ ನೋವು: ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೂ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವೇ.

ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ: ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ದಣಿದ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕೂಡಾ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಜೀರ್ಣ: ಯಕೃತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ, ನೋವು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS HIGH CHOLESTEROL CAUSES HIGH CHOLESTEROL ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (Getty Images)

ತಲೆ ನೋವು: ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಅವು ಕಿರಿದಾಗಬಹುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮೆದುಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆ: ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶಿಶ್ನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನೆನಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಕಿರಿದಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS HIGH CHOLESTEROL CAUSES HIGH CHOLESTEROL ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS
HIGH CHOLESTEROL CAUSES
ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
SIGNS OF HIGH CHOLESTEROL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.