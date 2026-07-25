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ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೃತ್ಯ, ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

WALKING TEN THOUSAND STEPS 10K STEPS INSIDE HOUSE WALKING health BENEFITS 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 4:58 PM IST

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ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈನಂದಿನ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವುದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದರ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

WALKING TEN THOUSAND STEPS 10K STEPS INSIDE HOUSE WALKING health BENEFITS 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಮಯವೆಲ್ಲಿದೆ? ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಲವರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಮಳೆ, ಸುಡುವ ಶಾಖ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದೊಳಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

WALKING TEN THOUSAND STEPS 10K STEPS INSIDE HOUSE WALKING health BENEFITS 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ: ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ದಿನವಿಡೀ ಒಟ್ಟು 100 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ 100 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ.

WALKING TEN THOUSAND STEPS 10K STEPS INSIDE HOUSE WALKING health BENEFITS 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಿನವಿಡೀ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು:

  1. ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್ (2,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ).
  2. ಊಟದ ನಂತರ: ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್ (3,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ).
  3. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು: ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆಯಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ (3,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ).
  4. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ (2,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ).

ಹೇಗಾದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು 9 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

WALKING TEN THOUSAND STEPS 10K STEPS INSIDE HOUSE WALKING health BENEFITS 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ 3,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಿಮ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿ. ನೀವು ನೆಚ್ಚಿನ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆದರೆ, ಶ್ರಮವನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ 4,500 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರುತ್ತೀರಿ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ತ್ವರಿತ ಸುತ್ತುವಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಟೈಮರ್ ಹೊಂದಿಸಿ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಮೋಜಿಗಾಗಿ ನೃತ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲವಲವಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ: ಗುಡಿಸುವುದು, ಒರೆಸುವುದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 5,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ನೀವು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 'ಎತ್ತರದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು' ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 'ವಾಕಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್' ಮಾಡುವಂತಹ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

WALKING TEN THOUSAND STEPS
10K STEPS INSIDE HOUSE
WALKING HEALTH BENEFITS
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ
TIPS TO COMPLETE 10K STEPS

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